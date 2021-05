Dopo lo stop dettato dall’emergenza sanitaria ripartono gli eventi culturali in presenza; inoltre presentazione di libri online

REGIONE – Venerdì 14 maggio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

EVENTI IN PRESENZA

Il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta MACTE Digital, nuova sezione che ospiterà – a partire da Moira / Mɔjra / Mɔɪ.rə di Caterina Silva a cura di Marta Federici – una serie nuove opere commissionate appositamente per questo spazio digitale.

Il Santuario Italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

Alle ore 10, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, si terrà l’evento dal titolo “Volare con il Giro d’Italia 2021”. Presenzieranno gli studenti del Liceo Scientifico e Aeronautico di Bergamo Antonio Locatelli.

EVENTI ONLINE

Alessandra Sarchi e Chiara Valerio presentano “Autobiografia di Alice B. Toklas” alle 18 sui canali social del Circolo dei lettori. Un’autobiografia per tre storie: dell’autrice Gertrude Stein, della sua compagna di vita Alice B. Toklas, degli intellettuali che hanno cambiato il Novecento.

Carlo Boccadoro presenta il suo libro “Bach e Prince” in diretta streaming sulla pagina Facebook di I luoghi della scrittura, alle ore 18.30. Due musicisti appartenenti a epoche e culture diverse, che hanno difeso la coerenza della propria visione lasciandoci in eredità capolavori in debito con il passato e capaci di tracciare il futuro.

Critstina Cassar Scalia illustra il suo libro “L’uomo del porto” in diretta streaming sulla pagina Facebook della Libreria Bonanzinga, alle ore 19. In dialogo con Daniela Bonanzinga. “Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto noto viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una brutta faccenda su cui dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi che, come se non bastasse, da qualche settimana è pure sotto scorta”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Anche il Molise aderisce a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2021”, l’evento nazionale che lancerà la 42ma edizione del Meeting di Rimini e che ne inaugurerà il cantiere. Sabato 15 maggio dalle ore 17.30 alle 20.00 saranno aperti i due punti di collegamento molisani con la Fiera di Rimini: a Campobasso (presso il Terzo Spazio di via E. Cirese) e a Guglionesi (presso la villa comunale di Castellara, o presso la sala della Casa del Fanciullo in caso di pioggia) si potrà seguire l’evento online di presentazione del Meeting.

Sabato 15 maggio passeggiata sul fiume Carpinone Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente (3287639268).

Sabato 15 maggio 2021, alle ore 16, il secondo appuntamento della manifestazione Un Mese di Libri – Macchiagodena 2021 è con la giornalista e scrittrice, Nadia Verdile. L’autrice presenterà nel paese isernino, con il giornalista di Telemolise, Tonino Danese, il suo ultimo libro Carne Viva.

Sabato 15 e domenica 16 maggio per le Giornate FAI di Primavera visite guidate al Complesso Monumentale Santa Maria in Casalpiano Morrone del Sannio (14.30-19 sabato e 10-19 domenica).

C’è tempo fino al 30 maggio per partecipare al concorso letterario nazionale “La mia vita al tempo del Covid”, organizzato dalle associazioni “Diritti cittadinanza del lago” e “Terra Tricolore”. Il tema proposto è concernente a raccontare l’esperienza vissuta durante il periodo Covid, un anno segnato da una dura pandemia, che ha colpito tantissime persone e ha richiesto sforzi enormi da parte tutti. Per scaricare la scheda di partecipazione al concorso: https://drive.google.com/file/d/10vzoL75HgFGucyXU-aaRCEBwqOk39QZE/view

