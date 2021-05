“La marionetta di Tristano che avevo costruito precedentemente aveva, come le altre, una mascella con un meccanismo per poterla muovere. La struttura però non rimaneva bene fissata e la mascella continuava a cadere, così ho tolto l’articolazione ed ho cementato la bocca. Ho rifatto una seconda marionetta, ma non mi convinceva, allora ho lavorato di nuovo sulla vecchia. Il destino ha voluto un Tristano taciturno, incapace di esprimersi in maniera completa e di esporsi al mondo. Io invece sogno un mondo in cui tutti i gli uomini, i Tristano, possano invece esprimere molto di più le emozioni”.

È un uomo valoroso, ma fragile all’interno, incapace di comunicare i propri sentimenti, il Tristano di Sophie Hames, che presenta il proprio spettacolo domenica 16 maggio, alle 19.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo, in occasione dell’ottava edizione di Orlando.

Basato sul mito arturiano di Tristano e Isotta, il Tristano di Sophie Hames, attrice e marionettista d’origine belga residente a Bergamo, nasce dal desiderio di parlare del maschile, della fragilità nascosta degli uomini. “L’idea è nata in seguito alla realizzazione del mio precedente spettacolo Isotta, dove riprendo la storia di Tristano e Isotta, declinandola però al femminile: uno spettacolo nel quale Tristano fa solo un’apparizione-lampo. Così, insieme al mio prezioso occhio esterno, la mia consulente Luigia Calcaterra, abbiamo deciso di dare voce anche alla controparte maschile. Un maschile lontano però dallo stereotipo dell’uomo forte, senza macchia e senza paura”.

Un personaggio con il “cuore di legno”, riprendendo il nome francese del progetto della marionettista belga. Ispirandosi ai Pupi siciliani ed alle marionette di Liegi, Sophie Hames crea e porta in scena infatti personaggi di legno, che come nei classici, mostrano però un cuore. Marionette che diventano anche mezzo espressivo: “Io sono molto timida. Le marionette però, in particolare quella della Vecchia, mi permettono di dire cose che probabilmente non direi se fossi io sola presente sulla scena. Mi hanno aiutato poi nell’utilizzo delle lingue, nell’esercizio della lingua italiana una volta uscita dal Belgio, ma anche nella riappropriazione del mio francese. Grazie a loro riesco ad esprimermi in modo più diretto, senza peli sulla lingua”.

Anche Tristano è un personaggio forte, bello, bianco, vincente, che ammazza i draghi, ma comunque sull’orlo della crisi. “Un Tristano che, nonostante la corazza da cavaliere, ha ancora molto pudore – spiega Sophie Hames. – È stato difficile farlo parlare, rivelare diversi suoi aspetti intimi. Forse non ho mai avuto di fronte a me uomini capaci di mettere completamente a nudo le proprie emozioni: mentre le dinamiche patriarcali sono ben chiare, rimane per me difficile decodificare la fragilità del maschile”. Un’armatura esterna che protegge una profonda fragilità interna. “Anche io, come Tristano, ho un’armatura e anche io ho molte perplessità riguardo al mio percorso. La forza però risiede proprio nella condivisione delle fragilità, affrontando le paure grazie alla condivisione con l’altro”.

Fragilità che nasconde in sé però il coraggio di cambiare punto di vista, di eliminare i preconcetti che a volte formano la nostra corazza. “Il nuovo punto di vista di Tristano risiede nell’osare la rivoluzione, una rivoluzione interna, necessaria, che ha bisogno però di una sincera presa di coscienza. Il mio lavoro è basato da anni sull’uscita dalle gabbie anche sociali che ci autoimponiamo, così come l’amore stesso”.

Un cavaliere forte e coraggioso, ma incapace di esprimere i propri sentimenti. “Il mio spettacolo è una storia di rottura. Tristano sceglie, tra amore e libertà, una libertà senza compromessi. È un Tristano che fatica ad amare, una fatica che la mia generazione dei quarantenni non sposati vive, una difficoltà ad abbandonarsi all’amore. Siamo in un momento di rivoluzione, dove si stanno rimettendo in questione i miti che ci hanno sempre insegnato: penso che nessuno di noi sappia esattamente che cosa sia l’amore. Non sono sicura che serva essere romantici a tutti i costi, servono molto di più rispetto e libertà. Il mio spettacolo interroga molto sulla libertà, senza però dare risposte, perché io non ne ho e neppure le mie marionette”.

Uno spettacolo, nato in co-produzione con Festival Orlando, che interroga sul significato di libertà, anche rispetto al momento di spaesamento che stiamo vivendo. “La mia ricerca combacia con quella del Festival, sapere di avere un gruppo come quello di Orlando alle spalle mi conforta. Se sbagliamo, sbagliamo in tanti e se non sbagliamo, stiamo facendo una piccola rivoluzione sottile. – spiega Sophie Hames – Viviamo insieme lo spaesamento: siamo cavalli solitari, che si sono ritrovati per caso e che, forse, faranno tremare il vecchio mondo”.

L’ottava edizione del Festival Orlando prosegue sabato 15 maggio con Autoritratto in 3 atti, la video performance di Diana Anselmo dedicata al tema dello sguardo. A Büro – Casa Sesti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, in presenza dell’artista. La performance verrà riproposta anche domenica 16 (Durata 7′, Ingresso gratuito, massimo 3 persone per volta).

Sempre sabato 15 maggio, dalle 9.30 alle 13.00 al Teatro San Giorgio, torna il laboratorio Over60, ideato dalla coreografa Silvia Gribaudi, con Silvia Briozzo e Barbara Boiocchi. Un laboratorio di creazione destinato a signore over 60 alla scoperta del corpo, in movimento e mutamento, nelle sue molteplici forme espressive. Un workshop per celebrare un universo di ricchezze e desideri, un approccio al mondo senza pregiudizi. (Attenzione: La capienza massima per il laboratorio è stata raggiunta, i posti sono terminati).

Sabato 15 maggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, al Teatro San Giorgio, si terrà il laboratorio Abracadabra #LoveinProgress di e con Irene Serini. “Faremo deflagrare ogni geometria precedente, passeremo dal dialogo a due all’incontro a tre, a quattro, a cinque e possibilmente ancor di più.” Il quinto e ultimo studio teatrale di Irene Serini indaga i legami tra identità di genere ed educazione infantile traendo spunto dal pensiero di Mieli e, per essere compiuto, a differenza dei precedenti, passa attraverso una fase di laboratorio con persone trasversali tra loro in termini di età. L’artista si occupa dell’educazione del bambino e della bambina, scoprendone differenze e similitudini, chiedendosi questa volta: “A cosa veniamo educati? Sulla base di cosa veniamo legittimati a educare gli altri?”. Costo 20 €. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

Tre le proposte cinematografiche:

– La Nave del Olvido (Forgotten Roads)

Sabato 15 maggio ore 17.00, Auditorium Piazza Libertà

di Nicol Ruiz Benavides (Cile 2020) – durata 71’

Rimasta da poco vedova, Claudina si trasferisce a casa della figlia in una piccola cittadina cilena. Qui incontra Elsa, donna risoluta e indipendente, che la porterà a intraprendere un inaspettato percorso di rinascita personale. Cesellando un ritratto femminile profondo, cangiante e teneramente pudico, l’esordiente Nicol Ruiz Benavides firma un inno potente e liberatorio al coraggio di cambiare e di rimettersi sempre in discussione, contro ogni tabù e pregiudizio.

(Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore 17.00 del 15.05.2021, su offerta libera.)

– Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves

Sabato 15 maggio, ore 19.00, Auditorium Piazza Libertà

di Chintis Lundgren (Estonia, Croazia, Francia 2019) – durata 18’

Perso il posto sicuro da ingegnere, l’avvenente lupo Toomas si trova costretto a lavorare segretamente come gigolò per mantenere la famiglia. Nel frattempo, sua moglie Viivi inizia a frequentare un seminario di empowerment femminile dai risvolti alquanto inaspettati. Anche quest’anno continua la collaborazione tra ORLANDO e Bergamo Film Meeting nel segno del cinema d’animazione sfrontatamente divertente e fantasiosamente dirompente di Chintis Lundgren. In collaborazione con Bergamo Film Meeting

Biglietto valido per entrambi i titoli. Intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

– Heute oder Morgen (Before We Grow Old)

Sabato 15 maggio ore 19.30, Auditorium Piazza Libertà

di Thomas Moritz Helm (Germania 2019) – durata 93’

Anteprima nazionale

Esperimenti poliamorosi e (dis)equilibri sentimentali per tre giovani in una afosa estate berlinese. Maria e Niels, coppia aperta e affiatata, incontrano per caso la dottoranda britannica Chloë e intessono con lei un incendiario incrocio di corpi, destini e sentimenti. L’esordiente Thomas Moritz Helm firma un piccolo, prezioso trattato generazionale sull’amore, tra ricerca del desiderio, fluidità sessuale e costruzione di una precaria affettività quotidiana. Diretto, sincero, commovente.

In collaborazione con MIX Copenhagen LGBTQ+ Film Festival

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it. Lungometraggio disponibile anche in streaming sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore 19.30 del 15.05.2021, su offerta libera.

Questi gli appuntamenti per domenica 16 maggio:

Laboratorio “Macchie diventano cose” di Stefania Visinoni.

Ore 10.00 – 11.30, presso Officine Tantemani

Un laboratorio artistico per bambin* (dai 4 anni in su) e adult* che potranno divertirsi fianco a fianco, ognuno con la propria capacità di immaginare. Partendo dalle macchie, giocheremo con le forme e i colori andando letteralmente fuori dagli schemi per dare vita a fantastiche creature nate dal caso e ordinate dalla fantasia!

Laboratorio gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443. (Attenzione: la capienza massima per il laboratorio è stata raggiunta, i posti sono terminati).

Incontro online “Viaggio nel cinema queer”, con Andrea Inzerillo

Ore 10.00, online su nuovoeden.it

Un “viaggio” per approfondire gli aspetti più interessanti e gli autori più importanti di questo vero e proprio genere cinematografico in dialogo con Andrea Inzerillo, studioso e cinefilo che da anni ne segue con attenzione gli sviluppi.

Grazie al proliferare di festival a tema e allo spazio sempre maggiore nelle grandi manifestazioni cinematografiche, le produzioni a tematica LGBTQ sono in costante aumento, raggiungendo un pubblico eterogeneo che valica la tradizionale comunità di riferimento. Partendo dalle produzioni indipendenti e autoriali, il cinema Queer si è andato lentamente imponendo anche nel sistema produttivo più mainstream, sia americano che europeo.

In collaborazione con Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden, Brescia

Incontro gratuito in diretta streaming, con prenotazione obbligatoria alla pagina www.nuovoeden.it. L’evento sarà registrato e, per chi si è iscritto, sarà possibile rivederlo anche dopo la diretta.

Incontro “Adolescenze fluide” con Giuseppe Burgio

Ore 17.30, FIEB – Sala dell’ex Archivio (durata 90’)

Come vivono la sessualità gli/le adolescenti di oggi? E come viene rappresentata? Nel corso di un incontro colloquiale con Giuseppe Burgio, docente universitario e direttore del CIRQUE – Centro Interuniversitario di Ricerca Queer, dialogheremo di adolescenze, sessualità e fluidità. Tutte declinate rigorosamente al plurale. In un viaggio tra serie tv e teen drama, pornografia, ricerche accademiche e categorie del mondo adulto, non (più) sufficienti nel mappare i comportamenti sessuali degli adolescenti e delle adolescenti. In collaborazione con FIEB – Fondazione Istituti Educativi di Bergamo.

Incontro aperto in particolare a professionisti/e di ambito formativo, gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443. ATTENZIONE: La capienza massima per la sala è stata raggiunta, i posti sono terminati.

Performance “Tristano”, di e con Sophie Hames

ore 19.30, Auditorium Piazza Libertà (durata 45’)

Anteprima assoluta, co-produzione Festival Orlando

Dopo lo spettacolo si terrà una conversazione con Sophie Hames e Giuseppe Burgio

Biglietto intero 10 €, ridotto 8 €, soci/e Immaginare Orlando e Lab 80 5 €. Posti limitati, consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it. (ATTENZIONE: La capienza massima per la sala è stata raggiunta, i biglietti sono terminati.)

Lunedì 17 maggio, alle 19.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà, verrà presentato il film “Kapana” di Philippe Talavera (Namibia 2020 – durata 60’. Anteprima europea).

Diretto dall’attivista Philippe Talavera e promosso dalla Ombetja Yehinga Organisation, Kapana è il primo film LGBTQ+ prodotto in Namibia. Protagonisti sono George, assicuratore emancipato e mondano, e Simeon, che vende carne grigliata (kapana, appunto) nei tipici mercati aperti di Windhoek. Una storia d’amore apparentemente impossibile che insegnerà a entrambi a superare pregiudizi e discriminazioni, all’insegna di una rinfrescante leggerezza mai superficiale né banalizzante.

In collaborazione con il Tavolo permanente contro l’omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo, in occasione del 17 maggio – Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore 19.30 del 17.05.2021, su offerta libera.

L’ottava edizione del festival Orlando propone iniziative fino a domenica 23 maggio. Programma completo su www.orlandofestival.it.