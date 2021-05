Torna anche a Bari, con l’edizione primavera 2021, la settimana europea del test, una delle più importanti mobilitazioni mondiali di salute pubblica volta a far conoscere i benefici della diagnosi precoce di HIV ed epatiti virali e volta a promuovere la rimozione di tutte le barriere che ancora ostacolano il ricorso ai servizi di testing.

Ad aderire all’iniziativa anche quest’anno nel capoluogo pugliese, il Cama Lila di Bari con il rafforzamento dell’offerta di test rapidi per HIV e HCV.

Favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV, dunque, il principale obiettivo della mobilitazione nata proprio per sensibilizzare le istituzioni a compiere il massimo sforzo per implementare questi servizi e i cittadini. Perché conoscere il proprio stato sierologico, sapere se si è contratto l’HIV o l’Epatite C, è fondamentale per accedere tempestivamente ai trattamenti in grado di preservare la salute dei singoli e della collettività, soprattutto in un periodo come questo.

