Alzi la mano chi non desidera rendere esclusiva la propria abitazione.

In questi ultimi anni designer ed architetti hanno recuperato un’eredità del passato per decorare case in modo elegante e raffinato, non tralasciando l’aspetto pratico. Siamo di fronte al rilancio di cornici a parete e stucchi.

Prima di storcere il naso lasciatemi dire che non stiamo facendo riferimento a fregi baroccheggianti, ma a boiserie, battiscopa, cornici a parete e/o a soffitto che si adattano perfettamente allo stile contemporaneo classico, rendendo comunque le abitazioni moderne glamour.

Noi di Laboratorio Italiano Design amiamo molto utilizzare questi dettagli per dare valore ai locali: la scelta ricade, quasi sempre, su componenti dalle dimensioni e dai decori non ridondanti, linee pulite che non appesantiscono lo spazio, bensì lo valorizzano.

CORNICI A SOFFITTO

Ecco un elemento valido per esaltare un ambiente e dare un tocco di originalità, perché le pareti non finiscono con il soffitto. Componenti fresche, furbe che impreziosiscono una stanza, o l’intera abitazione se riproposte lungo tutto il perimetro abitativo. Si viene così a creare un distacco armonico che dona un tocco chic anche agli ambienti più anonimi.

Diverse forme; alcune vengono applicate al soffitto senza l’ausilio di viti o tasselli, ma solo tramite incollaggio. Profili consentono di nascondere un fissaggio della tenda e l’inserimento dell’illuminazione indiretta a LED, l’effetto scenografico è suggestivo e richiama ad una cascata luminosa.

Tonalità che riprendono i colori della parete, ma nulla vieta di utilizzare delle nuances a contrasto per un risultato molto glamour.

CORNICI A PARETI

Questa tipologia può essere impiegata per ricoprire un’intera parete oppure solo una parte della stessa.

Poiché siamo di fronte a una decorazione più impattante rispetto ad un battiscopa o ad una cornice per il soffitto, essa non dovrà essere presente in tutta la casa, ma sarà l’elemento distintivo di un singolo ambiente – al massimo due.

Ottima per dare risalto ad un soggiorno, splendida nella suite matrimoniale, darà lustro ad un corridoio o ad una scala; strumento perfetto per valorizzare un quadro o delle lampade a parete.

Anche in questo caso si può pensare ad un monocolore tutt’uno con le pareti oppure ad un contrasto di tonalità.

SUGGERIMENTO

Nell’ottica di personalizzazione della vostra abitazione, abbandonando i diktat imposti da un mercato in cui l’omologazione sembra essere l’unico risultato vincente, cornici, stucchi e decori diventano elemento di armonica contrapposizione a ciò che altrimenti definiremmo impersonale.

S.R.

Press Officer

Laboratorio Italiano Design

Credit Immagini: Laboratorio Italiano Design e @oracdecor_official