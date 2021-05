Per la prima serata in tv, venerdì 14 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “1 millimetro”: Bishop riceve una segnalazione su un grosso carico di esplosivi. Raggiunto il posto, dopo uno scontro a fuoco con i due fratelli trafficanti, Bishop e Torres rimangono intrappolati nei sotterranei…

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Lontano lontano”; su Italia1 alle 21.20 “Io vi troverò”; su Rai4 alle 21.20 “Il furore della Cina colpisce ancora”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Ritorno a casa”; su Iris alle 20.30 “Poseidon” e su Italia2 alle 21.10 “Non avere paura del buio”.

Su Rai5 alle 20.40 “Art night – Art rider: da Pietra Vairano a Cancello”. Subito fuori Roma sorgeva una terra ricca di piaceri e bellezze: l’antica Campania Felix, fiore all’occhiello dei Romani. A seguire, “Marini”: celebre per i suoi cavalli e cavalieri e le Pomone, Marino Marini si racconta in prima persona, parlando delle sue magiche creazioni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.05 “Maria Montessori – Una vita per i bambini”

