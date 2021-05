Khaby Lame, anche conosciuto come il tiktoker più famoso d’Italia, è un ragazzo nato in Senegal il 9 marzo 2000 e che attualmente vive a Chivasso (in provincia di Torino). Oltre ad essere un creator da più di 45 milioni di followers è anche uno sportivo; ha praticato sia calcio che atletica ed inoltre gioca a basket.

Khaby è un ragazzo come tanti, semplice e spontaneo e forse è stata proprio la sua semplicità a conquistare milioni di persone. In poco più di un anno è riuscito ad ottenere risultati sorprendenti, infatti il suo primo video è stato pubblicato il 15 marzo 2020, in pieno lockdown. Si trattava di un video molto semplice in cui si disinfettava le mani con il gel ed aveva ottenuto poche migliaia di like; poco dopo è arrivato il successo. Nei suoi primi dodici mesi di permanenza sulla piattaforma ha accumulato circa un milione di follower. Il 12 aprile ha ottenuto 6 milioni di follower, il 15 aprile (solamente tre giorni dopo) i follower ammontavano a 14 milioni.

Questi numeri sono dovuti anche e soprattutto al fatto che i suoi video non sono diventati virali solamente in Italia, ma sono arrivati anche all’estero, catturando l’attenzione di moltissime persone.

La caratteristica principale del suo profilo è senza dubbio l’ironia che funge da filo conduttore.

Khaby, infatti, accoglie i suoi seguaci così: “Se volete ridere, siete nel posto giusto”. E non si smentisce mai.

Ha fatto una scelta ben precisa sin dall’inizio della pubblicazione dei suoi contenuti: fare quasi esclusivamente video reaction, ovvero rispondere con un video ai video di altre persone. Solitamente cerca di rispondere a dei video assurdi che propongono soluzioni complesse e senza senso a problemi semplici e li riproduce risolvendo questi problemi nella maniera più ovvia.

Ad esempio, uno dei suoi video più visti riguarda la sua risposta al video di un ragazzo che ha la mascherina incastrata nel manico della tazza ed al posto di sfilarla semplicemente, rompe la tazza. Il creator così risponde con un video in cui mostra che bastava solamente sfilarla dal manico.

Khaby realizza i contenuti in un modo tutto suo, cioè non parlando mai. Infatti, scorrendo tra suoi contenuti non vi è neanche un video in cui si senta la sua voce o in cui parli. Per comunicare utilizza solo il linguaggio del corpo e la sua eccezionale espressività, che arriva alle persone molto più delle parole. È una dote che ha saputo utilizzare al meglio ed è anche molto vantaggiosa perché i suoi video, essendo muti, non sono legati ad un paese o ad una lingua precisa. Possono essere visti e compresi da chiunque, in qualsiasi parte del mondo, partendo dall’Italia arrivando perfino in Cina e in America.

Ogni giorno il suo profilo Tiktok aumenta di migliaia di follower e conquista numeri da record anche sul suo profilo Instagram con più di 9 milioni di follower. Attualmente ha il miglior profilo TikTok in Italia e viene definito il “re” dei creator e il “re” italiano di TikTok.

Khaby ha anche un sogno, quello di aiutare la sua famiglia ed i suoi amici grazie ai suoi video con i quali sta iniziando a guadagnare grazie al fondo creator di TikTok e le sponsorizzazioni.