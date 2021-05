Calciomercato Cagliari: anche la Premier su Nandez. La situazione del centrocampista uruguagio dei rossoblù

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport c’è la fila per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguagio del Cagliari piace a Inter, Napoli e Roma ma grazie alle sue ultime prestazioni ha riacceso entusiasmi anche in Premier League con West Ham e Leeds in prima fila.

Cosa farà il Cagliari? Al di là della clausola da 35 milioni i sardi vorrebbero trattenere il giocatore per costruire una squadra di livello la prossima stagione. Ovviamente serve la salvezza.

