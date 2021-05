Milinkovic pronto per il derby: il Sergente scenderà in campo con una maschera protettiva, a caccia del suo primo gol in Serie A contro la Roma

Ha fatto di tutto per esserci. 45 minuti in campo col naso fratturato, poi l’intervento e il recupero lampo: Milinkovic è pronto a calarsi la maschera e calcare il prato verde dal primo minuto. Il Sergente non abbandona la sua armata in una guerra come questa: la Roma è l’obiettivo e si farà trovare pronto con una mascherina protettiva in carbonio.

Il centrocampista sta vivendo la miglior stagione alla Lazio: nonostante il Covid, è stato protagonista con 8 reti ed altrettanti assist, per chiudere il cerchio manca il gol alla Roma. Sì, perchè Milinkovic non ha mai segnato ai giallorossi in Serie A, ma solo in Coppa Italia.

