Dzeko ha parlato nel post partita di Roma Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn.

PARTITA – «Una bella soddisfazione, perché il derby è sempre il derby. Dopo la sconfitta dell’andata, ci tenevamo a vincere. Ora pensiamo alla prossima partita»

RAMMARICO – «Non mi piace guardare indietro, ma il rammarico c’è e ci sarà sempre. Oggi siamo stati una squadra vera e l’abbiamo vinto meritatamente».

FONSECA – «Questa è stata l’ultima sua partita in casa e ci ha chiesto di vincere per lui. Noi abbiamo vinto per lui, per i tifosi e per la società».

MOURINHO – «Ha subito portato un grande entusiasmo. Roma è una piazza difficile, ma è stato preso il migliore».

FUTURO – «Non ci penso. Ero concentrato solo su questa partita e sono felice per questi tre punti».

