Serve un ultimo passo all’Atalanta per conquistare, per il terzo anno consecutivo, la Champions League. Per essere certi di chiudere tra le prime quattro posizioni i nerazzurri devono battere il Genoa in trasferta, al Ferraris.

Gasperini lancia a sorpresa Miranchuk titolare, con Malinovskyi alle spalle di Zapata.

La diretta del match:

Il primo tempo

3′- Masiello! Il difensore viareggino calcia a botta sicura sugli sviluppi di un corner e scheggia il palo con Gollini battuto! Inizio shock per la Dea!

2′- Subito una grande occasione per il Genoa! Lancio di Rovella per Melegoni che si trova il campo aperto davanti, ma la sua conclusione deviata in corner da Gollini.

1′- Via, si parte al Ferraris!

Le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Marchetti; Radovanovic, Masiello, Onguéné; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, Pjaca. All. Ballardini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata. All. Gasperini.