La giornata internazionale delle famiglie è stata fondata dalle Nazioni Unite (ONU) nel 1994 e si celebra ogni 15 maggio per onorare la loro importanza.

L’Onu ritiene la famiglia sia “il fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo ed il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini” ribadendo quindi “il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia che lo protegga, trasmettendogli quei valori positivi che lo supporteranno per tutta la vita”.

Inizialmente la dicitura ufficiale di questa giornata era “International Day of Family” che indicava quindi un solo tipo di famiglia, quella per così dire tradizionale; negli ultimi anni però la dicitura ufficiale è stata modificata dalle Nazioni Unite in “International Day of Families” per includere tutti i tipi di famiglia che esistono.

Nella giurisdizione italiana, invece, la norma cardine è contenuta nell’articolo 29 della Costituzione, dove si afferma che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ed il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

La famiglia è la prima e la più antica forma di società; esisteva miliardi di anni fa e sebbene la sua struttura si sia modificata nel corso del tempo rimane comunque l’elemento fondante della nostra vita. Senza la nostra famiglia non saremmo niente; loro ci hanno messi al mondo, ci hanno cresciuti, educati ed amati.

È inoltre il nucleo primario in cui viviamo ed al suo interno sviluppiamo i primi, ma anche i più significativi, legami della nostra esistenza.

Come accennato prima, la sua struttura si è via via modificata e se in passato le famiglie erano molto numerose, oggi lo sono sempre meno. Basti pensare al fatto che la maggior parte delle famiglie sono composte da non più di quattro membri (due genitori e due figli). Inoltre, in passato, era usanza che sotto lo stesso tetto abitassero e vivessero insieme più generazioni (i nonni, i genitori, i figli ed i nipoti) mentre al giorno d’oggi i nonni vivono separati dai figli e dai nipoti nella maggior parte dei casi.

È importante anche sottolineare il continuo aumento delle famiglie monoparentali (costituite da un solo genitore ed i figli) e delle famiglie allargate.

Un ulteriore svolta è stata raggiunta grazie alla legge 20 maggio 2016 n.76 (Legge Cirinnà) rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, che dopo due anni dalla sua entrata in vigore ha concesso a più di seimila coppie omosessuali di potersi unire civilmente.

I modelli familiari sono quindi molteplici, ma ogni sua forma costituisce senza dubbio un gruppo sociale fondamentale.

In particolar modo quest’anno la giornata internazionale delle famiglie vuole mettere l’accento e portare all’attenzione delle persone gli impatti delle nuove tecnologie sul benessere delle famiglie stesse. L’emergenza COVID-19 ha messo ancora più in luce l’importanza delle tecnologie digitali per l’educazione, il lavoro e la comunicazione. Purtroppo, però, si sono evidenziate delle disuguaglianze non indifferenti. Infatti, molte famiglie non erano e non sono tuttora attrezzate dal punto di vista tecnologico e lo dimostrano i dati ISTAT resi noti il 6 aprile del 2020; il 33,8% delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa, il 47,2% ne ha uno solo e solamente il 18,6% ne ha due o più di due. Per quanto riguarda i giovani meno di uno su tre ha delle competenze digitali avanzate ed il 3% di loro non ha alcuna competenza digitale, mentre due terzi dei giovani presentano competenze digitali basse.

Bisogna quindi cercare di ridurre al minimo le disuguaglianze e tutelare i nuclei familiari.

La pandemia però ha portato con sé anche molto altro; i bambini ed i ragazzi sono quelli che hanno pagato di più sia da un punto di vista sociale, non potendo più andare a scuola ed interagire con i compagni, sia dal punto di vista economico. E se da una parte la convivenza forzata ha portato a scontri interni tra i membri delle diverse famiglie, dall’altra è stata l’occasione per tante persone per riavvicinarsi, per passare più tempo insieme e in un certo senso per riscoprirsi.

È bello che sia stata istituita questa giornata perché ci ricorda quanto siamo fortunati ad avere una famiglia.