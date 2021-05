Per la prima serata in tv, sabato 15 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Io non mi arrendo”. Il vice commissario Marco Giordano quando arriva in Campania si imbatte in Gaetano Russo, avvocato di provincia che fa incetta di terreni apparentemente senza valore. Marco, grazie al suo fiuto e ai piccoli aiuti di un coraggioso ragazzino, Vincenzino, ne intuisce il distruttivo business e ingaggia con Russo una sfida che finirà per impegnarlo per quasi due decenni. Anni i n cui trova l’amore di Maria, da cui avrà una figlia, Martina. Anni di duro lavoro investigativo, tra indagini, intercettazioni e appostamenti. Ma Giordano sente di dover andare a fondo per salvare quella terra.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sorveglianti e sorvegliati”: durante una rapina, viene ucciso Howard Kirkland, guardia di sicurezza nonché dipendente federale. L’F.B.I., informata de i fatti, decide d’intervenire per rendere giustizia ad un collega, nonché amico…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”.

Su Canale5 alle 21.20 verrà trasmessa la finale di “Amici”, condotto da Maria De Filippi. A contendersi la vittoria finale sono arrivati: Sangiovanni (cantante), Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Deddy (cantante), Alessandro (ballerino). Solo uno di loro sarà incoronato vincitore dell’edizione campione di ascolti che sta per concludersi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Changeling”; su Italia1 alle 21.25 “Madagascar 3 – Ricercati in Europa”; su La7 alle 21.15 “Jerry Maguire”; su Rai4 alle 21.20 “La stagione della caccia – C’era una volta Vigata”; su Iris dalle 19.55 “Presunto innocente”; e su Italia2 alle 21.10 “Blu profondo 2”.

Su Rai5 alle 20.40 andrà in scena “Così è (se vi pare)”. Filippo Dini rilegge Pirandello in chiave thriller. Un’indagine tra borghesi piccoli e impiccioni coinvolge una sfuggente famigliola appena trasferitasi in una cittadina di provincia. E nonostante l’intervento delle autorità, il mistero non sarà facile da dipanare.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Il circo dei mostri”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset