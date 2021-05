Una partita di carattere, sofferenza, orgoglio. Una vittoria strappata con le unghie, voluta con determinazione feroce e ottenuta giocando più di mezz'ora della ripresa in inferiorità numerica. La Juventus batte l'Inter va avanti due volte e per due volte viene ripresa dall'Inter, con il VAR sempre protagonista. E nel finale, con un uomo in meno, trova la forza di reagire e di andare a prendersi con Cuadrado, autore di una doppietta, un successo pesantissimo. I primi dieci minuti sono un inno alla fase difensiva: quella della Juve parte con un pressing alto che impedisce agli avversari di sviluppare l'azione, quella dell'Inter è più “tradizionale”, ma non per questo meno meno efficace. Sono comunque i bianconeri a fare la partita… Source