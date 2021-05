Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli ci spiega come sarà il tempo nel weekend a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Condizioni di tempo variabile questo fine settimana sulla Lombardia, a causa di umide correnti occidentali in transito sull’Europa centrale che si limiteranno a sfiorare il nord Italia.

Con l’inizio della prossima settimana correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali porteranno tempo più stabile specie in pianura e temperature gradevoli in linea con le medie stagionali.

Sabato 15 maggio 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio e in serata cielo irregolarmente nuvoloso con qualche temporanea schiarita sui settori di pianura. Dal tardo pomeriggio possibili piovaschi su Alpi, Prealpi e in maniera più isolata anche sulle alte pianure.

Temperature: Minime in lieve calo (7/10°C), massime stazionarie (20/22°C).

Domenica 16 maggio 2021

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità in quota da ovest alternata a qualche temporanea schiarita specie sui settori pianeggianti. Su Alpi e Prealpi piovaschi sparsi nelle ore pomeridiane, in pianura fenomeni assenti o al più isolate piogge di breve durata tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: Minime in aumento (10/13°C), massime stazionarie (20/23°C).

Lunedì 17 maggio 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio annuvolamenti in formazione sulle Prealpi con isolati rovesci in sconfinamento sulla pianura orientale in serata.

Temperature: Minime stazionarie (9/12°C), massime in lieve aumento (22/24°C).