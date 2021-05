Simone Beretta ci accompagna a scoprire che tempo farà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE



Una vasta area depressionaria situata sull’Europa centro settentrionale, continua a pilotare diversi impulsi atlantici, umidi ed instabili sullo scacchiere centrale europeo, lambendo marginalmente le regioni settentrionali. Tale situazione (seppur in lento miglioramento a partire da lunedì 17) permarrà almeno fino a martedì 18. Tuttavia assisteremo nella serata di domenica, a una accentuazione dell’instabilità, dovuta a un fronte atlantico che valicherà l’arco alpino portando fenomeni sparsi nella notte di lunedì. Temperature inizialmente nella media del periodo o leggermente inferiori.

Domenica 16 maggio 2021

Tempo Previsto: Al mattino, generalmente nuvoloso ovunque. A seguire possibili temporanei rasserenamenti specie sui settori occidentali. Dal tardo pomeriggio intensificazione della copertura nuvolosa ad iniziare dai settori alpini con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, in estensione alle aree pianeggianti limitrofe nella serata. Neve oltre 1900/2100 metri.

Temperature: Massime e minime stazionarie. Massime in pianura comprese tra 18/20°C con valori prossimi a 22°C sul cremonese e mantovano. Minime tra 7/12°C

Lunedì 17 maggio 2021

Tempo Previsto: Nelle prime ore della notte molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su alpi, Prealpi, varesotto, comasco, pianure lecchesi, brianzole e bergamasche. Alte pianure bresciane e milanesi. Sui restanti settori precipitazioni per lo più deboli. Possibili assenza di fenomeni su Oltrepò, bassa lodigiana e bassa cremasca. Fenomeni in rapido esaurimento, con prime schiarite già dal mattino. Nuova formazione di addensamenti nuvolosi dal pomeriggio sui settori orobici, associati a possibili brevi rovesci su livignasco, valle san Giacomo, valle Camonica, e orobie bergamasche, in locale estensione alle pedemontane adiacenti. Neve oltre i 1900/2100m

Temperature: Massime e minime in pianura in lieve aumento e comprese tra 20/23°C. Minime tra 10/12°C

Martedì 18 maggio 2021

Tempo Previsto: Generalmente poco nuvoloso,salvo addensamenti pomeridiani lungo la fascia alpina e prealpina cento orientale con possibili brevi piovaschi. Asciutto altrove.

Temperature: Minime e massime in lieve calo. Massime in pianura tra 18/22°C. Minime tra 6/11°C