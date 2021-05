‘Che la terra vi sia lieve’, un flash mob a ricordo di Dino Gagliardi e di tutte le vittime del quartiere. L’evento, organizzato via social, si terrà questa sera a Bari lungo tutto il lungomare IX maggio: “Da Lido Massimo a Spirito di Patate – scrivono i promotori dell’iniziativa – e a San Cataldo. Nel primo anniversario della scomparsa del nostro caro amico e concittadino Dino Gagliardi e per ricordare tutte le vittime di Covid (e non) di Fesca e San Girolamo”.

Dino Gagliardi, vittima del Covid, è morto il 16 maggio del 2020 all’età di 56 anni. Era uno storico commerciante del quartiere. “Ci ritroveremo alle ore 20 – dicono gli organizzatori – per deporre una candela bianca antivento sul muretto del lungomare. L’accensione delle candele avverrà in simultanea alle ore 20.15 per ricordare tutti insieme i nostri affetti perduti”.

“Invitiamo tutti i residenti a munirsi di candele e unirsi a noi nel rispetto delle norme anti Covid – concludono -. Vi ringraziamo in anticipo per la vostra sentita partecipazione”. L’evento è stato organizzato con la collaborazione di tutte le associazioni del quartiere.

L’articolo Bari, flash mob in memoria di Dino Gagliardi: vittima del Covid. “Fiaccolata per ricordare chi non c’è più” proviene da Telebari.