Andrea Belotti, capitano del Torino, ha parlato del match con la Lazio ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con lo Spezia

Il Torino perde per 4-1 contro lo Spezia e adesso rischia veramente grosso in ottica retrocessione. Per questo, al termine della gara di ieri, Andrea Belotti, capitano dei granata, ha parlato del match di martedì contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sappiamo che dipende da noi e possiamo guadagnarci la salvezza. Con la Lazio o, nel caso, con il Benevento».

L’articolo Belotti: «Dobbiamo conquistare la salvezza contro la Lazio» proviene da Lazio News 24.