L’ex centrocampista del Cagliari Artur Ionita, ora giocatore del Benevento, ha lasciato il campo in lacrime dopo un infortunio al ginocchio

L’ex Cagliari Artur Ionita, ora in forza al Benevento, ha lascia il campo in lacrime durante la partita contro il Crotone dopo un infortunio al ginocchio causato da un contrasto con Magallan. Il centrocampista moldavo ha provato a rialzarsi e a giocare per poi alzare bandiera bianca, costringendo Filippo Inzaghi a sostituire uno dei giocatori portanti della squadra sannita con Improta.

