Sale a tre il numero di vittorie consecutive per Michele Pirro nel Campionato Italiano Velocità.

Dopo il doppio successo al Mugello, il portacolori del Barni Racing Team si è confermato anche a Misano Adriatico trionfando nella prova dedicata alle Superbike.

Nelle qualifiche del mattino l’alfiere della scuderia di Calvenzano ha dovuto arrendersi ad Alessandro Delbianco che ha saputo firmare il miglior tempo nonostante il rientro da un’operazione al braccio destro.

Malgrado i tentativi di allungo nei primi tre giri, il centauro del DMR Racing ha pagato presto il ritmo del pilota pugliese che, in sella alla propria Ducati, è riuscito a infilare l’avversario all’ingresso della Curva del Carro e a prendere il comando delle operazioni.

Capace di lasciarsi alle spalle i numerosi errori che avevano caratterizzato la scorsa stagione, il 34enne di San Giovanni Rotondo ha allungato ulteriormente nel finale tagliando il traguardo del circuito intitolato a Marco Simoncelli con 1”293 di vantaggio su Delbianco.

Terza piazza per Luca Vitali (Scuderia Improve by Tenjob) che non è rimasto bloccato nella bagarre alle spalle della coppia di testa, perdendo così punti in chiave classifica generale.

È sfuggito invece per meno di due decimi il primo podio stagionale per Stefano Valtulini (Rosso Corsa) che ha chiuso in quarta posizione la gara dedicata alla Supersport 600.

Scattato dalla nona casella, il 24enne di Calcinate ha saputo rimontare la graduatoria inserendosi nel gruppo di vertice e giocandosi le possibilità di successo sin sul traguardo.

Il giovane bergamasco proverà a rifarsi nel primo pomeriggio di domenica 16 maggio quando è in programma il secondo round della competizione tricolore.