Miriam Vece è una delle atlete più promettenti del ciclismo su pista italiano.

La conferma è arrivata nel corso della prima tappa della Coppa delle Nazioni in corso a Hong Kong e che ha visto la portacolori della Valcar-Travel & Service trionfare nei 500 metri.

Già bronzo agli ultimi Mondiali, la 24enne in forza al team di Bottanuco ha dimostrato la propria affinità con questa specialità sin dalle qualifiche terminate al comando con oltre un secondo di vantaggio sulla spagnola Helena Casas Roige.

In grado di fermare il cronometro in 34”022, la 23enne di Romanengo ha saputo migliorarsi ulteriormente in finale precedendo ancora una volta l’atleta iberica e la padrona di casa Yeung Cho Yiu.

Unica italiana al via della competizione internazionale, la giovane azzurra si è messa in luce anche nella velocità terminando il torneo ai quarti di finale.

Dopo aver superato brillantemente il turno preliminare e gli ottavi di finale, la cremasca è stata battuta per due volte ai quarti dalla giapponese Fuko Umekawa concludendo così le proprie fatiche in sesta posizione.

Miriam Vece si concentrerà ora sul prossimo appuntamento in programma a inizio giugno a Cali, in Colombia, nella speranza di poter raggiungere l’ambita qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.