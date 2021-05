Giornata importante ai fini dei risultati finali.

L’Akragas supera l’imbattuto Mazara e si pone in terza posizione, mentre la Nissa fa harakiri a “Pian del Lago” con il Don Bosco Misilmeri e si piazza in quarta posizione.

Ritorna al successo il Canicattì di Pippo Romano e lo fa a suon di gol con la malcapitata Folgore.

Nessun problema per la Sancataldese che rifila sei reti al Cus Palermo e veleggia solitaria in vetta alla classifica.

Niente da fare per il Marsala dei giovani travolto in casa dall’Oratorio Marineo, prossimo avversario dell’Akragas domenica prossima.

I Risultati:

Akragas-Mazara 1-0

Canicattì-Folgore 6-0

Marsala-Marineo 2-5

Nissa-Misilmeri 1-3

Sancataldese-Cus Palermo 6-2

La Classifica

Sancataldese 19

Mazara 16

Akragas 14

Nissa 1

Don Carlo Misilmeri 10

Canicattì 8

Cus Palermo 7

Folgore 7

Oratorio Marineo 4

Marsala 1

