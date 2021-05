La parola greca “kolera”, già usata da Ippocrate, non si riferisce al colera epidemico di provenienza asiatica che imperversò per tutto il XIX secolo e parte del XX con tremende pandemie, ma a una sindrome gastrointestinale acuta non specifica e fu utilizzata in questo senso da numerosi autori medici greci e bizantini. Anche le cosiddette epidemie di colera segnalate in Europa dal XVI al XVIII secolo non avevano niente a che vedere con il colera epidemico che è di origine asiatica.

Nel XIX secolo, invece, fu senza alcun dubbio il colera a provocare molte epidemie. Dal 1822-1823 data del suo arrivo nel Mediterraneo, fino al 1911 data dell’ultima grave epidemia, il colera imperversò quasi ininterrottamente in gran parte del mondo. Le epidemie si caratterizzarono per la loro straordinaria velocità con la quale attraversavano il Mediterraneo e per la facilità di superare i baluardi di sanità che avevano dato prova di efficacia nei confronti della peste (cordoni sanitari, lazzaretti). In questi cento anni il Mediterraneo fu investito da epidemie di colera con una cadenza impressionante. Ogni periodo epidemico fu costituito da diverse ondate aventi per lo più carattere stagionale, quasi sempre durante i mesi estivi, secondo calendari scanditi dalle condizioni atmosferiche.

La prima grande pandemia di colera scoppiò nel 1817 a Jessora, in India e si diffuse lungo le rive del fiume Hugli fino a Calcutta: dalla grande città si diramò in tutto il Paese e nel Tibet. Nel 1821 arrivò nell’isola di Ceylon e a Bombay; qui si trovavano le truppe inglesi, che inevitabilmente furono contagiate: questo è il dato di inizio della diffusione mondiale del morbo. Le truppe inglesi, infatti, spostandosi in una spedizione, portarono il colera nel Golfo Persico, poi a Bassora e di lì in Persia: ad Isfahan arriva per la prima volta nel 1822, e poi a Bagdad. La diffusione prosegue attraverso le vie carovaniere, fino a Teheran nel 1823, e la linea di propagazione arriva attraverso il Mar Caspio fino ad Astrakan, dove nello stesso anno si ferma.

Solo pochi anni dopo, nel 1828, il colera riprende il suo viaggio mortale, raggiungendo anche l’Europa. L’epidemia scoppiò nel Bengala, arrivando fino al Caucaso, di lì raggiunse Polonia, Romania, Austria, facendo migliaia di morti solo a Vienna. In seguito arriva in Belgio, Francia, Inghilterra e Finlandia. Nel 1832 dalla Francia, attraverso Nizza, passò in Italia, generando focolai a Genova e a Torino; in seguito farà strage dal Lombardo Veneto al Regno delle Due Sicilie. Il colera partì poi con le navi mercantili alla volta del Nuovo Continente. La pandemia terminò nel 1838.

Il colera come la peste arrivava quindi dal Levante seguendo, solitamente, le medesime rotte. Via Terra c’era quasi sempre una direttrice madre che, come suddetto, dal Bengala attraversava l’area indiana settentrionale e l’Iran. Via mare, partendo sempre dal Bengala, attraversava l’Oceano Indiano e raggiungeva lo Stretto di Hormuz, per poi imboccare il Golfo Persico o il Golfo di Aden e penetrare nel Mar Rosso. Da lì il contagio giungeva alla Mecca e a Medina per proseguire verso l’Egitto: Alessandria d’Egitto e Costantinopoli avevano un ruolo chiave per la diffusione del colera.

Occorse quasi un secolo prima che si comprendesse l’origine geografica e la causa specifica del colera, ma le vie di propagazione del morbo e i suoi veicoli vennero scoperti molto prima del suo agente specifico: la prima descrizione della malattia, infatti, arriva per la prima volta nel 1782 e la troviamo negli scritti di Pierre Sonnerat, naturalista francese, che l’aveva osservata in India.

Occorrerà però attendere fino al 1854 per scoprire qualcosa in più sulla malattia, quando il medico britannico John Snow notò la forte mortalità per colera di una circoscritta zona della città di Londra. Egli poté notare che tutte le persone che erano state colpite dalla malattia si erano servite dell’acqua della medesima fontana di Broad Street. Quando fu sospesa l’erogazione dell’acqua da quella fontana il focolaio epidemico si esaurì. Era evidente che il veicolo dell’infezione era l’acqua di quella fontana e che quell’acquedotto era inquinato.

John Snow era convinto che le sostanze in decomposizione, anche in piccole quantità, ingerite con acque contaminate, fossero capaci di provocare nell’organismo umano delle modificazioni “per contatto”. Perciò intuì che la purificazione dell’acqua sarebbe stato il rimedio principe nella lotta contro il colera. Inoltre si osservò che la morbilità e la mortalità di quella malattia erano legate anche a cause sociali, come la povertà e il sovraffollamento, con la conseguente impraticabilità delle norme igieniche più elementari, e all’età infantile o anziana.

La consapevolezza di quanto detto sopra indusse le nazioni europee, prima fra queste l’Inghilterra, ma anche l’Italia, ad organizzare, attraverso opportune leggi, la profilassi di Stato. In Inghilterra William Farr, Edward Frankland e Netten Radcliffe, che erano sostenitori della dottrina contagionista, furono i primi sostenitori dell’idea che il colera potesse essere eliminato attraverso il controllo delle acque, in tenace opposizione alle teorie miasmatiche che sostenevano essere la malattia dovuta a un qualcosa che era nell’aria. L’adozione di queste misure di controllo servì infatti a dominare la malattia in Inghilterra, mentre ciò non avvenne laddove queste misure non furono adottate. Gli osservatori inglesi notarono anche una certa stagionalità della malattia, che era più frequente e accesa nei mesi di agosto e settembre. Infatti il vibrione colerico si virulenta al calore e all’umidità.

Nel frattempo si era scatenata una nuova pandemia di colera, che si sviluppò nell’arco di tempo che va dal 1841 al 1856, comparendo in Italia nel 1849, infierendo soprattutto nelle province del Nord-Est, importato dalle truppe austriache. Colpì in particolar modo le città di Brescia, Verona, Treviso, Venezia, Trieste. Le truppe francesi invece lo importarono a Gallipoli durante la guerra di Crimea, contagiando tutte le truppe alleate, con perdite enormi.

Una quarta pandemia iniziò nel 1864 a Singapore, di qui passò a Sumatra, indi nell’Afghanistan e alla Persia giungendo in Arabia dove contagiò una carovana di pellegrini che andavano alla Mecca, uccidendone 30.000 su 90.000; in seguito raggiunse Suez, dove si concentravano i pellegrini reduci dai luoghi santi, dilagando poi in tutto l’Egitto e passare successivamente a Costantinopoli, ove causò la morte di 30.000 persone. In Italia la quarta pandemia giunse nel luglio 1865 attraverso il porto di Ancona dove si ebbero 533 morti, per giungere a Milano provocando quasi 5000 decessi. Si esaurì nel 1874.

Nel 1883 il microbiologo tedesco Robert Koch fu il primo ad identificare il batterio responsabile del colera, il vibrio cholerae bacillo dalla forma a virgola, lungo da 1,5 a 4 micron, dotato di vivace mobilità. Nel 1854 il medico Filippo Pacini, professore di anatomia ed istologia presso l’Istituto di Studi Superiori di Firenze, aveva già identificato il bacillo pur senza riconoscere in esso l’agente causale del colera. La causa del contagio risiedeva inequivocabilmente nella contaminazione dell’acqua che la cittadinanza era costretta a bere. Nei decenni successivi saranno solo gli interventi di igiene e sanità pubblica a prevenire la malattia.

A parte gli esempi sopra citati, il contributo che nell’800 diedero i medici alla cura della malattia ed al contenimento delle epidemie fu molto scarso. Un esempio della distanza tra le cliniche universitarie e l’infuriare del morbo si evince dalla corrispondenza tra il Consultore medico del Regio Governo in Toscana Pietro Betti e Maurizio Bufalini, direttore della Clinica Medica del Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova. Il primo contestava al secondo il fatto di non aver ricoverato in clinica medica neanche un coleroso. Il secondo, pur non credendo alla teoria del contagio, rispondeva dicendo che temeva che il morbo venisse propagato dagli studenti al suo seguito e che doveva terminare il X volume del suo trattato.

Una quinta pandemia si sviluppò dal 1884 al 1886. Raggiunse la Francia provenendo dal Tonchino, avendo come veicolo la nave da guerra La Sarthe approdata nel porto di Tolone. Di qui il morbo dilagò in tutta la Francia. Gli emigrati italiani che se ne tornarono in patria presi dal panico, nel tentativo di evitare il contagio, portarono invece il morbo nella penisola, dove colpì soprattutto Genova, La Spezia, Brescia, Massa, Venezia e Napoli, che ne fu particolarmente devastata. Da ultimo, attraverso le correnti migratorie l’epidemia si propagò fino al Continente sudamericano in Argentina.

Un’altra pandemia si sviluppò dal 1892 al 1893, giungendo in Europa dalla Russia passando da Amburgo, raggiunse l’Italia nel 1893 causando un numero limitato di vittime. Intanto si andavano intensificando gli studi batteriologici ed epidemiologici sul colera e fu reso possibile identificare i portatori sani di vibrione colerigeno.

La settima pandemia, sviluppatasi dal 1902 al 1926, fu da collegarsi ai pellegrinaggi mussulmani alla Mecca e raggiunse la Russia attraverso il Mar Caspio. In Italia la portarono nel 1909 alcuni zingari russi che erano sbarcati a Brindisi. Lo scoppio della I guerra mondiale portò ad un riacutizzarsi dei focolai epidemici tra le truppe belligeranti, specie austriache, serbe e russe. Queste ultime diffusero l’epidemia in patria durante la rivoluzione bolscevica. I militari italiani, per conto loro, ebbero sull’Isonzo seimila morti per colera. La vaccinazione anticolerica praticata tempestivamente alle nostre truppe, impedì il dilagare dell’epidemia in tutto il territorio nazionale.

Nel corso del XX secolo le epidemie di colera restarono circoscritte all’Estremo e al Medio Oriente. Dal 1921 al 1924 provocarono in India circa 800.000 morti. Nel 1947 si ebbe un’epidemia in Egitto. L’ultima pandemia colerica si è verificata attorno al 1990-1991 colpendo Sud-Est asiatico, Africa, Perù.

Ma come si era posta la comunità internazionale di fronte al dilagare delle frequenti e devastanti pandemie coleriche? I paesi più sviluppati impiegarono un quarantennio prima di accordarsi su norme internazionali efficaci. Infatti, dopo la prima Conferenza internazionale di Parigi del 1851, che portò ad un nulla di fatto, si dovette attendere il 1892, quando la VII Conferenza internazionale che si tenne a Venezia riuscì a far approvare una convenzione sanitaria tra gli Stati partecipanti sul controllo del traffico marittimo attraverso il Canale di Suez, con l’opposizione, però, della Gran Bretagna e dell’India Britannica, per evidenti interessi di traffico commerciale.

Nel 1903, durante la XI Conferenza di Parigi, fu istituito l’Ufficio Internazionale di Igiene, che iniziò a funzionare efficacemente solo dal 1908. Esso fu sostenuto dai seguenti Paesi: Belgio, Brasile, Egitto, Francia, Gran Bretagna, Italia, Russia, Spagna, Svizzera, USA. Da queste conferenze internazionali scaturirà nel 1948 l’OMS. Questa Organizzazione iniziò a raccogliere e diffondere notizie di interesse sanitario generale, non solo per il colera ma per altre malattie come la peste o la febbre gialla, e iniziò ad adottare le opportune misure, come la profilassi delle malattie infettive, la provvista di acqua potabile, l’igiene alimentare lavorativa e abitativa, tutte condizioni indispensabili nel loro insieme per un’efficace lotta contro le malattie infettive ed epidemiche.