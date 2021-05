L’ex portiere della Roma Julio Sergio ha parlato del derby di ieri e della prestazione di Fuzato. Le sue parole

Uno dei migliori nel derby di ieri è stato senza dubbio Fuzato, autore di una splendida prova. Il suo miracolo su Luis Alberto nel primo tempo ha permesso ai giallorossi di rimanere a galla, risultando decisivo alla luce del risultato finale.

Per parlare del derby e della prestazione di Fuzato, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport l’ex portiere della Roma Julio Sergio: «Sono felice per Fuzato, anche lui come me ha aspettato tanto per giocare e ha sfruttato l’occasione. Contro la Lazio ha fatto un’ottima partita, ma deve avere continuità. Per me è onore aver giocato un derby ed essere stato protagonista, sono cose che racconti ai tuoi figli».

