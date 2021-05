Non solo tutti gli ultra ottantenni, ma anche le categorie fragili.

Cerva tira un sospiro di sollievo nella battaglia contro il subdolo covid-19: la campagna di vaccinazione non conosce ostacoli.

In questi ultimi giorni, sono stati iniettati nel paese dei murales più di 100 vaccini della tipologia Pfizer.

Non solo: bene ha funzionato anche lo sportello comunale attivato per le prenotazioni per centri vaccinali di Mesoraca e Catanzaro Lido.

Il primo cittadino di Cerva Fabrizio Rizzuti non cela soddisfazione : ” Dico grazie a chi si è impegnato per bene comune in un momento difficile. Certe sfide si vincono insieme: Cerva sa fare squadra”