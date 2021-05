Dopo il pareggio tra Benevento e Crotone, il Cagliari è matematicamente salvo e potrà affrontare la gara di S.Siro con la massima tranquillità. Cosa invece non possibile per gli uomini di Pioli perchè dovranno lottare e riuscire ad aggiudicarsi il match contro i sardi per avere la certezza di poter partecipare alla prossima edizione della Champions League. Ecco le probabili formazionoi: MILAN (4-2-3-1) : Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli Source