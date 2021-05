Il Milan ha chiuso il primo tempo della sfida contro il Cagliari sullo 0-0. Nelle ultime 7 solo contro la Lazio non aveva segnato

Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato con un tweet il primo tempo della sfida tra Milan e Cagliari, terminato sullo 0-0.

Le sue parole: «Nelle ultime 7 partite, il Milan non aveva segnato nel Primo Tempo prima di oggi solo contro la Lazio, che è anche stata l’unica delle 7 in cui non ha proprio segnato in tutta la partita».

L’articolo Palmeri: «Negli ultimi 7 primi tempi, il Milan non ha segnato solo alla Lazio» proviene da Lazio News 24.