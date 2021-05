Due le partite in programma in questa domenica pomeriggio di Serie A: ecco i risultati di Benevento Crotone e Udinese Sampdoria

Erano soltanto due le partite in programma in questo domenica pomeriggio della penultima giornata di Serie A. A spiccare nei due risultati è il pari del Benevento contro il Crotone. Una vera e propria beffa per gli uomini di Inzaghi, che hanno giocato per l’uomo in più per più di un’ora, a causa dell’espulsione di Golemic. Eppur nei minuti di recupero Simy impatta il gol di Lapadula, arrivato al 13′.

Ora per i campani la situazione è a dir poco complicata, in quanto al Torino per essere salvo basterebbe un punto in due partite: il recupero di martedì contro la Lazio e la sfida di domenica prossima, proprio contro il Benevento. Intanto nell’altro match pomeridiano la Sampdoria passa a Udine grazie a un rigore del solito Quagliarella.

