Il primo turno è in archivio. E i playoff di Serie B non hanno tradito le attese. Accattivante Cittadella-Brescia, che ha offerto un buono spettacolo e belle giocate, strepitosa Venezia-Chievo, andata in scena sotto la pioggia e terminata 3-2 in rimonta in due epici tempi supplementari. Ora in semifinale ecco all'orizzonte Cittadella-Monza e Venezia – Lecce. I favori del pronostico, oltre che per la possibilità di passare il turno con due pareggi, vanno a Monza e Lecce, che nella regular season hanno dimostrato di avere qualcosa in più delle due rivali. Ma attenzione, perché il Cittadella è rimasto dentro i playoff tutto l'anno e ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque, a patto di mantenere alta l'intensità di gioco.