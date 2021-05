Per la prima serata in tv, domenica 16 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La Compagnia del Cigno 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La forza nella tempesta” e “La verità”. Nel primo, Irene supporta Luca con tutto il suo amore. È troppo prezioso ciò che hanno costruito fino a quel momento ed è necessario combattere per sostenere la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e persino Sofia, in procinto di partorire, non perde occasione per tormentare l’Ispettrice Modiano a rivedere le indagini… Nel secondo, Luca, sopraffatto dal dolore e dalla rassegnazione, non è più l’uomo che tutti conoscono. È in questa situazione di estrema difficoltà che i ragazzi della Compagnia capiscono l’importanza della loro unione e sono disposti a rischiare pur di scagionare il loro Maestro. L’ispettrice Modiano infatti, spinta dalla loro testardaggine, riprende in mano le indagini…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con la serie “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lockdown”: l’istruttore Stanton consegna al sergente Gray un rapporto negativo su Jackson per aver disubbidito ai suoi ordini ed ave r lasciato incustodite le prove. Nel frattempo, Nolan viene tenuto in ostaggio da un uomo…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti ci sarà l’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella statunitense Sharon Stone per presentare la sua autobiografia “Il Bello di Vivere Due Volte”, uscita in contemporanea mondiale lo scorso 30 marzo, nella quale la grande star hollywoodiana e attivista per i diritti umani, ripercorrerà, attraverso pagine intime e autentiche, la sua storia personale e professionale.

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposto “Avanti un altro… Pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il gladiatore”; su Italia1 alle 21.20 “Gemini man”; su Rai4 alle 21.20 “The Illusionist – L’illusionista”; su La5 alle 21.05 “L’amore sa dove trovarti” e su Iris alle 20.55 “By the sea”.

Su Rai5 alle 21.10 “Di là dal fiume e tra gli alberi” presenta: “Animals With Cameras”, produzione BBC sul mondo dal punto di vista degli animali. A seguire, “Gaeta, fantasmi sul mare” di Giuseppe Sansonna, uno sguardo inedito sul golfo dove aleggiano miti millenari.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Io non dimentico” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai