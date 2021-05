Via Porta Dipinta ha rappresentato per secoli una delle zone più in voga di Bergamo. Posta all’incrocio con via Pignolo, essa era un passaggio obbligatorio per coloro che volevano raggiungere il centro storico provenendo da est, divenendo così la principale arteria utilizzata dai cortei che accompagnavano le autorità venete in città.

Per questo motivo la zona divenne una delle più ambite dalle famiglie più abbienti del territorio orobico che costruirono la propria dimora lungo il declivio che risale dal Convento di Sant’Agostino.

Nonostante l’importanza raccolta nel corso dei secoli, la via deve il proprio nome alla Porta di Sant’Andrea, posta all’altezza della fontana omonima e demolita nel 1815.

Risalente alla prima metà del XIII secolo, la struttura difensiva era posta nei pressi dell’antica fonte e inserita nella cerchia muraria medievale, rappresentando il principale punto d’accesso per chi risaliva il colle trovandosi direttamente lungo la strada che conduceva verso Brescia.

L’opera incrementò ulteriormente il proprio fascino attorno al 1496 quando venne affrescata da Simone d’Averara e Bartolomeo Cabrini venendo consacrata definitivamente con il nome di “Porta Picta”.

Dopo esser stata gradualmente abbassata nel corso dei decenni, il varco trovò la propria fine all’inizio dell’Ottocento lasciando come le uniche tracce della propria presenza in una targa commemorativa posta sopra la vicina sorgente.

Utilizzata per secoli dagli abitanti della vicinia di Sant’Andrea per raccogliere l’acqua necessaria per i bisogni primari, la fontana andò incontro ad alcuni interventi attuati nel corso del Novecento che hanno in parte cambiato il suo aspetto.

Sovrastato da un’ampia arcata a tutto sesto, il monumento è composto da una piccola vasca in marmo bianco aderente a una parete in pietre squadrate a vista nascondono dietro di sé una cisterna con volta a botte.

Benché Porta Sant’Andrea non sia più visibile, il suo fascino viene tramandato ancora oggi all’interno del nome di una delle arterie più celebri di tutta Città Alta.

Fonti

Luigi Angelini; Antiche fontane e portali di Bergamo; Bergamo; Conti; 1964

Angela Prato Gualteroni, Anna Roncelli; Bergamo : tempi e luoghi della sua storia incisi nella pietra; Bergamo; Grafica e arte Bergamo; 1989