Una storia di abbandono, di incuria e di scarso rispetto per il territorio. I carabinieri, nelle scorse ore ad Adelfia, hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva all’interno dell’ex stabilimento AIA: un grande sito industriale ormai da tempo dismesso e di fatto in stato di abbandono.

I militari, notato un anomalo traffico di mezzi, hanno deciso di effettuare un controllo all’interno della ex fabbrica. Durante il blitz sono state sorprese a scaricare rifiuti ben 5 persone. Ulteriori accertamenti hanno consentito di identificare altre 3 persone, tutte collegate a un’attività commerciale di vendita di oggetti usati di Bari che aveva organizzato un vero e proprio servizio di raccolta abusiva di rifiuti urbani e speciali che venivano poi sversati all’interno dell’ex stabilimento AIA di Adelfia.

In totale, quindi, sono state denunciate in stato di libertà 8 persone: 3 di nazionalità nigeriana e 5 italiani. L’area è stata sottoposta a sequestro, nel frattempo è stata già avviata la procedura per la bonifica e il corretto smaltimento dei rifiuti presenti.

