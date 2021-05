Gustosi e saporiti, i talli d’aglio sono il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Ci troviamo all’inizio della loro offerta: arrivati sulla piazza nei giorni scorsi, in questo momento si possono trovare con maggior facilità per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia.

Gli areali produttivi di riferimento al momento sono collocati nelle regioni italiane centro-meridionali da dove provengono freschissimi e di buona qualità, pronti per essere valorizzati con una cucina appropriata. I prezzi sono in linea con le stagioni precedenti: generalmente non si rilevano particolari variazioni e, quando ce n’è una buona disponibilità, le quotazioni tendono a standardizzarsi entro valori consueti.

Dotati di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, contengono vitamina C e aiutano l’organismo rafforzando le difese immunitarie, hanno una funzione antibatterica e detossicante, oltre a contribuire ad abbassare la pressione arteriosa e il colesterolo. Contenenti potassio, acido folico e sali minerali (ferro e zolfo), generalmente vengono indicati nelle diete ipocaloriche perché hanno la capacità di sciogliere le cellule adipose e accelerare il metabolismo. Grazie alla loro composizione, svolgono un’azione disintossicante del fegato, aiutano ad abbassare la pressione arteriosa e hanno un effetto vasodilatatore che riduce la probabilità di formazione dei trombi. Ma non è tutto: grazie alla presenza di una particolare sostanza chiamata allicina darebbero sollievo in caso di mal di denti e infiammazione gengivale. Secondo alcune ricerche, infine, contribuirebbero a ridurre il colesterolo e la glicemia nel sangue, e conterrebbero preziose sostanze antiossidanti, utili per combattere i radicali liberi e nella prevenzione del cancro.

In cucina si possono consumare sia crudi, in insalata sia bolliti e in questo caso sono indicati per insaporire risotto o pasta.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, aumenta la disponibilità di albicocche. Nella massa i prezzi risultano in diminuzione e il livello qualitativo esprime un buon aspetto ma non soddisfa ancora per quanto riguarda il sapore. La maggior parte della merce è spagnola; le primissime varietà italiane – che hanno origini per ora soprattutto siciliane e pugliesi – hanno una qualità migliore ma il prezzo è piuttosto sostenuto trattandosi di primi arrivi.

Si intensifica anche la presenza di ciliegie, reperibili prevalentemente con provenienza iberica e – in quantitativi minori – pugliese. A contraddistinguerle è la polpa tenera: le prime varietà hanno una parte acquosa importante, poca croccantezza della polpa e un grado zuccherino non eccezionale.

Volge al termine la campagna commerciale delle fragole delle regioni italiane centro-meridionali: la bontà dei frutti merita ancora ma sono più delicati. Nel frattempo cresce l’offerta del nuovo raccolto veronese e dell’Emilia Romagna che in termini di qualità e di consistenza della polpa esprime una qualità migliore.

I meloni provengono principalmente dalla Sicilia e sono soprattutto retati, ma ci sono anche quelli con buccia liscia. Il livello qualitativo e il grado zuccherino sono molto buoni con prezzi che fisiologicamente risultano in calo.

Per quanto riguarda pesche e nettarine, la disponibilità predominante è quella delle varietà precoci spagnole e a parità di pezzatura la nettarina vale più della pesca. Per gli esemplari medio-piccoli i valori di mercato sono in evidente contrazione, mentre è più cauta la diminuzione per gli esemplari più grandi. È presto, invece, per il raccolto italiano: a breve, però, dovrebbero arrivare i primi approvvigionamenti dalla Puglia.

Passando al comparto orticolo, sono stabili gli asparagi, con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso per il consumatore.

Diminuiscono le quotazioni dei peperoni sia nazionali sia olandesi, a fronte di una maggior quantità di prodotto.

Si annotano ribassi per i fagiolini anche italiani: i maggiori quantitativi su cui si può contare portano a un calo dei costi anche se la qualità rimane elevata.

È buona l’offerta di fave e piselli: sono freschissimi, ce n’è una buona disponibilità e questo determina prezzi vantaggiosi per il consumatore. Sono stabili, invece, le zucchine: l’areale produttivo di riferimento rimane il Lazio, al quale si affianca il Veneto.

Per concludere, cresce la produzione locale: siamo a pieno regime per bietole da costa, bietole da foglia erbetta, basilico, cavolfiore, broccoletti, lattughe a cespo di tutti i tipi, prezzemolo e spinaci.