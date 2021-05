Momenti di paura a Cerchiara per la scomparsa di un bambino, di soli 5 anni. Nel tardo pomeriggio di ieri (domenica) i carabinieri di Cerchiara hanno attivato la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria per la ricerca del piccolo, dispersosi in contrada San Martino nella Piana di Cerchiara.

Il bambino è stato ritrovato, sempre nella giornata di ieri, dopo qualche ora, presso un’abitazione. Il piccolo, infatti, seguendo un cagnolino, ha percorso diversi chilometri, per poi trovarsi in un cortile di una famiglia che lo ha accolto chiamando i soccorsi.

Sul posto sono giunte due squadre del Soccorso Alpino del Pollino tra cui un medico, ed altre erano in viaggio, comprese diverse unità cinofile molecolari che erano impegnate in Sila per un corso a livello nazionale oltre al Sagf del Gdf. A partecipare alle ricerche decine e decine di abitanti della Piana di Cerchiara nonché i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano e i Carabinieri di Cerchiara.

Ad allertare immediatamente la cittadinanza tramite il suo profilo social, anche il sindaco, Antonio Carlomagno che, prontamente, ha poi comunicato, con grande sollievo, la notizia del ritrovamento. «Grazie di cuore – ha scritto il primo cittadino – a quanti si sono adoperati a darci luce in questa serata che si preannunciava terribile».

Federica Grisolia