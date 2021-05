Nel weekend appena trascorso i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Bari hanno effettuato numerosi controlli nella zona del centro città e sul lungomare di San Girolamo.

In tutto, stando a quanto riportato in una nota, sono stati fermati 28 veicoli ed elevate tre sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Le persone identificate sono state 416. Di queste, quelle sanzionate per non aver rispettato le norme anti Covid sono state 8.

Gli agenti hanno eseguito controlli e ispezioni anche presso 24 esercizi commerciali. In questo caso, le attività sanzionate per violazioni amministrative legate alle norme anti contagio sono state 2.

