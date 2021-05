Per la prima serata in tv, lunedì 17 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Chiamami ancora amore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La promessa” e “La prova”.

Nel primo, una volta ripercorsa l’intera storia di Anna e Enrico, all’assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura. Rosa viene a sapere della festa a sorpresa con cui soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato Anna….

Nel secondo, l’assistente sociale conosce ormai la verità su Anna e Enrico e la scrive nella sua relazione per il giudice. Il risultato è che Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e collocato prima in una casa famiglia e poi presso Andrea, un ingegnere informatico di successo che vince l’affidamento e dimostra di rappresentare una vita alternativa per Pietro, grazie alla sua famiglia modello…

Su Canale5 alle 21.35 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Prima di lunedì”; su Italia1 alle 21.20 “Atomica bionda”; su La7 alle 21.15 “Tootsie”; su La5 alle 21.05 “Il grande cuore di Clara”; su Iris alle 21 “U571” e su Italia2 alle 21.10 “Shadowhunters – Città di ossa”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Resident Alien”. Arrivato sulla Terra per distruggere l’umanità, l’extraterrestre Hah Re assume l’identità del medico Harry Vanderspleigle e inizia a collaborare con la polizia locale per risolvere un caso di omicidio.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole – Ritratti: Mario Rigoni Stern”. Il regista e drammaturgo Marco Paolini incontra Mario Rigoni Stern, autore di “Il sergente nella neve”, nei suoi luoghi, sull’altopiano di Asiago. Un dialogo intimo sulla scrittura, la guerra, la memoria, la responsabilità. Lo straordinario racconto di uno scrittore-testimone.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.05 “Avanti un altro… pure di sera!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai