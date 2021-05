Fratelli d’Italia e Forza Italia, dall’opposizione, e i Verdi dai banchi della maggioranza esultano per l’approvazione dell’ordine del giorno dedicato ai lavori in corso di svolgimento nel Parco della Murgia.Entrambe le formazioni di centro destra soddisfatte per l’esito del consiglio comunale si attribuiscono la paternità della decisione di istituire una commissione speciale che si occupi di indagare e controllare affinché vengano tutelati i luoghi interessati dai lavori previsti per la realizzazione del Parco della Storia dell’Uomo.Da Fratelli d’Italia Matera si dicono soddisfatti perché… Source