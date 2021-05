Settantuno nuovi casi di Covid 19 riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal consueto bollettino della Regione Calabria. Un numero basso che, come ogni lunedì, è dovuto anche al rallentamento nel fine settimana del processo dei tamponi che infatti sono poco più di 1600. Continua la tendenza alla lieve diminuzione dei ricoverati che oggi sono 356 in area medica (-5) e 23 in terapia intensiva (+2). Quattro le vittime e ben 666 le negativizzazioni che fanno scende sotto quota 12mila il numero dei casi attivi. Ma ecco il bollettino integrale

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 763.048 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 828.659 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 64.703 (+71 rispetto a ieri), quelle negative 698.345. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 7.173 (86 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 32 in reparto al presidio di Rossano;11 al presidio ospedaliero di Acri; 9 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 7.023 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.496 (13.992 guariti, 504 deceduti). Catanzaro: CASI ATTIVI 1.669 (34 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1613 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.825 (7.693 guariti, 132 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 710 (24 in reparto; 686 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.401 (5.313 guariti, 88 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 341 (20 ricoverati, 321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.902 (4815 guariti, 87 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.840 (91 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 9 in terapia intensiva; 1.711 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.952 (19.643 guariti, 309 deceduti). Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 51 (51 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 343 (343 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 9, Catanzaro 8, Crotone 0, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 54. Altra Regione o stato estero 0.