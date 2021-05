Contagi da Covid ancora in calo: nelle ultime 24 ore sono stati 3.455, rispetto ai 5.753 del giorno precedente, il dato più basso dal 6 ottobre. In leggero aumento le vittime da 93 a 140. I tamponi effettuati sono stati 118.924 con un tasso di positività del 2,9%. I ricoveri in terapia intensiva sono stati … Leggi tutto L’articolo Coronavirus Covid in Italia, il bollettino del 17 maggio…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it