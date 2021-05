Irpiniatimes.it

Per iniziativa di Confagricoltura Salerno, ed in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania è stato realizzato a Battipaglia un centro vaccinale Covid-19 dedicato esclusivamente ai titolari ed ai dipendenti di tutte le imprese agricole della Provincia di Salerno.

Il centro vaccinale, che sarà inaugurato alle ore 9.00 del prossimo 19 maggio 2021 alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è localizzato nella ex Fabbrica dei Sapori di Battipaglia che si trova in Via Spineta 84/C, dove le imprese agricole interessate potranno far affluire, previa prenotazione, i propri dipendenti.

Si tratta del primo Centro vaccinale d’Italia autorizzato dall’Asl di Salerno e dalla Regione Campania dedicato alle imprese agricole, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

L’attività di vaccinazione sarà attiva a partire dal giorno 19 maggio e proseguirà nei successivi con orario 09:00 – 17:00, senza interruzioni. Le imprese agricole che vorranno vaccinare i propri dipendenti devono prenotare telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3451196368 oppure possono scrivere all’indirizzo e-mail salerno@confagricoltura.it .

I dipendenti delle imprese agricole, una volta giunti nel centro vaccinale, potranno rispondere al questionario di anamnesi e dare il proprio consenso informato alla vaccinazione, che sarà successivamente inoculata, prenotando il richiamo.

“Come Confagricoltura Salerno abbiamo inteso con questa importante operazione di volontariato dare un segno tangibile della volontà di ripresa delle imprese agricole della Piana del Sele, nel solco della necessaria sicurezza nei luoghi di lavoro, che come a tutti noto in agricoltura non si sono mai fermati, afferma il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino. “Ringrazio qui pubblicamente l’azienda del gruppo Rago, conclude, per aver reso disponibili gratuitamente i locali dell’ex Fabbrica dei Sapori, sito autorizzato dalla Asl di Salerno”.

