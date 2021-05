Sono 18 i nuovi casi positivi al covid accertati in Basilicata nelle ultime 24 ore su 284 tamponi processati.

Residenti positivi 16: 2 Matera, 5 Melfi, 1 Montalbano Jonico, 1 Pescopagano, 3 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 1 Rotondella, 1 Stigliano

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 1 Georgia (domiciliato a Grassano)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: 1 Calabria.

In calo il numero di ricoverati: sono 115, 8 dei quali in terapia intensiva.

