Sì all’accorciamento del coprifuoco, dalle 23 alle 5 di mattina, a partire da domani come ha confermato il ministro Speranza. E’ la decisione più importante del nuovo decreto aperture in approvazione al consiglio del ministri. Poi la misura slitterà a mezzanotte dal 7 di giugno, e verrà eliminata dal 21 di giugno ma tutto sarà anticipato di 20 giorni nelle regioni bianche In particolare Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna che dovrebbero diventarlo dal primo di giugno. E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno verranno seguite da Abruzzo, Veneto e Liguria.

Lo spostamento del coprifuoco va di pari passo con aperture graduali decise all’unanimità dalla cabina di regia in vari settori. «Misure graduali», ha dichiarato il premier Draghi, «per capire i riflessi sui contagi».

Ristorazione. Dal primo giugno consumazione al tavolo, anche al chiuso, nei bar dalle 5 del mattino alle 18. Dopo, consumazioni all’aperto. Dalla stessa data si tornerà a mangiare anche nelle sale interne dei ristoranti.

Centri commerciali e negozi. Tanti gli altri i temi sul tavolo, la riapertura di esercizi commerciali in mercati e centri commerciali nei week end (a partire dal prossimo) così come gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive.

Le palestre, queste le indicazioni della cabina di regia, riapriranno il 24 di maggio: fino ad oggi la data era fissata al primo di giugno. Possibile riapertura di centri termali e piscine al chiuso dal primo di luglio.

Matrimoni. Via libera alle feste di nozze all’aperto e al chiuso dal 16 di giugno: necessario il «green pass», cioè il documento che attesta la vaccinazione avvenuta, il superamento del Covid o un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Green pass anche per i congressi, che potranno ripartire dal 15 di giugno così come i parchi tematici e di divertimento. Dal primo luglio via libera alla riapertura anche di sale giochi e bingo.

Discoteche. Per ora, restano senza una data di riapertura.

Cambio parametri

A ridisegnare la mappa dei colori nell’Italia che riapre l’accordo sul cambio dei parametri per la definizione delle zone a rischio e le fasce di colore: si terrà conto dell’Rt ospedaliero che conteggia i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive invece dei nuovi contagiati e si misurerà l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti.