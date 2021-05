Joao Pedro: «Dimostrati i nostri valori. Non mi vedo lontano da Cagliari». Le dichiarazioni dell’attaccante brasiliano

Joao Pedro ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari dopo lo 0-0 col Milan.

GIORNATA MEMORABILE – «Abbiamo fatto festa oggi perché il Cagliari ha fatto qualcosa di importante. Non ho visto la partita del Benevento nel pomeriggio, stavo riposando e mi hanno svegliato i compagni che esultavano. Poi siamo stati bravi a rimanere concentrati, preparando una gara importante come quella contro una grande squadra quale è il Milan. Meritiamo di chiudere bene la stagione, di legittimare la nostra serie positiva: siamo felici di avere chiuso questa bella giornata con un’ottima prestazione e un pareggio di prestigio».

DIFFICOLTÀ E RISCOSSA – «È stata una stagione complicata, per due terzi molto difficile, poi sono cambiate alcune cose, il mister ci ha dato fiducia ed entusiasmo e siamo riusciti a tirare fuori ciascuno qualcosa di speciale. Non si vede spesso una rimonta così poderosa, col Parma abbiamo svoltato e ci siamo salvati, dimostrando con i fatti quelli che sono i valori umani e tecnici del gruppo».

IL ROSSOBLÙ TATUATO – «Sono estremamente contento perché ho avuto modo di aiutare con i miei gol il mio Cagliari. Non mi vedo lontano da qui, sono capitano di una grande squadra e una società importantissima e di tradizione. Sono fiero di vestire questi colori, rappresento insieme ai compagni e al club un’intera Terra e il suo Popolo e per questo sono molto fiero. È bellissimo stare qui e non penso minimamente a spostarmi».

