Moviola Milan Cagliari: proteste per i rossoneri per due episodi dubbi. Ecco il giudizio de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi arbitrali dubbi di Milan-Cagliari, match andato in scena ieri sera a San Siro: al 73’ proteste del Milan per Rebic che mentre stacca di testa su angolo di Calhanoglu, viene trattenuto da Carboni. Un po’ rischioso il comportamento del difensore rossoblù ma non sufficiente per l’assegnazione di un calcio di rigore.

Giusta la decisione di Massa anche sul presunto penalty relativo al contrasto Castillejo–Lykogiannis avvenuto nel secondo tempo.

L’articolo Moviola Milan Cagliari: i rossoneri chiedono due rigori, il giudizio proviene da Cagliari News 24.