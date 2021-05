In un’epoca storica in cui il distanziamento sociale è diventato ormai un’abitudine conclamata ed alla quale ci siamo quasi assuefatti, diventa ancora più importante prestare attenzione e mettere in sicurezza le persone che, fra di noi, risultano quelle più fragili. All’interno di questa variegata e purtroppo ampia categoria, gli anziani occupano un posto di primo … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it