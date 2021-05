Nel post-partita della sfida di andata persa 3-0 contro il Cittadella, mister Christian Brocchi analizza la partita del suo Monza. Sì è difficile da spiegare e digerire il fatto che abbiamo perso 3-0, non abbiamo fatto neanche fatto un gol nonostante le occasioni chiare che abbiamo avuto, poi dei singoli episodi hanno condizionato il match. Non dobbiamo stare a parlare dei singoli episodi, dobbiamo leccarci le ferite e tirare fuori cuore e mente lucida. Dobbiamo avere la forza di preparare a mente lucida il ritorno con la consapevolezza che ce la possiamo fare. Ci crederemo fino alla fine, oggi è stata una giornata storta, ma come hanno fatto tre gol loro, possiamo farlo noi. Cercheremo con tutte le nostre forze di fare questo. Source