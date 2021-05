Perché proprio ora? In fondo era da qualche tempo che non si sentiva più parlare di Gaza. Qualcuno ingenuamente aveva persino creduto alla ridicola pantomima che il genero di Donald Trump aveva spacciato come “l’affare del secolo” alla fine di gennaio del 2020.

Gli esperti di relazioni internazionali parlano di “conflitti congelati” quando l’assenza di combattimenti non risolve le cause che stanno alla radice del problema. È come se il conflitto venisse messo in pausa senza essere mai risolto. Forse più che al congelatore bisognerebbe pensare alle braci del camino, che continuano a covare, anche se apparentemente non ci sono fiammate, fino a quando qualcuno prende le molle e riattizza il fuoco.

Sulle braci del conflitto israelo-palestinese, ossia sulla lunga storia passata che affonda le radici al termine della prima guerra mondiale, è stato scritto moltissimo. Il rischio, soprattutto quando il tempo è poco e il numero di battute limitato, è quello di semplificare eccessivamente le vicende e le ragioni delle parti coinvolte, oppure di prestarsi alla gara di chi vuole dividere brutalmente in buoni e cattivi.

Conviene invece concentrarsi su cosa ha smosso le ceneri di un conflitto che, a dispetto delle fanfaronate dell’ex presidente USA e della pavidità dei governi europei, è ancora ben lontano da una soluzione equa e pacifica. La rapida evoluzione degli avvenimenti, soprattutto nella striscia di Gaza, porta a concentrarsi sui combattimenti degli ultimi giorni e sui razzi sparati dal movimento islamico radicale Hamas, come se questo fosse l’unico aspetto della vicenda.

In realtà, la ripresa delle violenze va inquadrata nel processo di incremento delle provocazioni occorse nelle ultime settimane nel quartiere di Sheikh Jarrah, nella parte est di Gerusalemme (che, secondo il diritto internazionale, fa parte dei territori occupati da Israele nella guerra del 1967).

Il tentativo di espellere con la forza gli abitanti palestinesi dalle loro case, con argomentazioni giuridiche claudicanti e platealmente strumentali, è stato sostenuto da gruppi di coloni oltranzisti e dal partito di estrema destra Otzma Yehudit (“Forza ebraica”).

Netanyahu

La retorica e le azioni violente dell’estrema destra israeliana hanno ricevuto una inusitata copertura politica nelle recenti elezioni per il rinnovo della Knesset da parte del primo ministro uscente Benyamin Netanyahu, un personaggio estremamente polarizzante e nefasto che ha trasformato la politica israeliana in un referendum su di lui, portando il paese a quattro elezioni nel giro di due anni.

Indagato per corruzione, ma capace di rimanere sempre in sella (anche per la pochezza e l’insipienza dei suoi avversari politici interni), Netanyahu non ha esitato a sdoganare l’estrema destra e la retorica ultranazionalista per mantenere la maggioranza. In fondo, non è poi tanto diverso da ciò che ha fatto Recep Tayyip Erdoğan nella politica turca, giocando la carta curda per recuperare il sostegno dei settori più accanitamente nazionalisti.

Le tre direttrici dell’escalation

La progressione incrementale delle provocazioni e degli scontri a Gerusalemme est si può così leggere secondo tre direttrici che si rafforzano a vicenda.

In primo luogo, le espulsioni forzate nel quartiere di Sheikh Jarrah, ben lungi dal rappresentare dei banali sfratti di abitanti abusivi (come si è letto qua e là), devono essere inquadrate nell’ambito della strategia di espansione degli insediamenti (questi sì veramente illegali dal punto di vista del diritto internazionale) di coloni israeliani in diversi settori di Gerusalemme est e nei territori occupati della Cisgiordania. Lo sviluppo tentacolare di questi insediamenti è stato molto ben descritto dagli studi di Eyal Weizman e Marco Allegra, ma anche dagli scritti di Paola Caridi e Maria Ilaria De Bonis. Queste analisi mettono in luce come l’ipertrofia degli insediamenti, che mira a modificare con la politica dei “fatti compiuti” la geografia della Cisgiordania e la mappa demografica di Gerusalemme, sia a oggi probabilmente il più grande ostacolo a qualsiasi tentativo negoziale. La crescita degli insediamenti spezzetta la Cisgiordania in un arcipelago di frammenti di territorio palestinese disconnessi tra loro ed evidenzia l’impotenza della classe politica legata al partito che fu di Yasser Arafat e oggi è guidato dalla debolissima figura di Mahmud Abbas (detto Abu Mazen), peraltro a tutto vantaggio di Hamas che può così intestarsi l’etichetta di alfiere della resistenza palestinese.

In secondo luogo, le vicende degli ultimi giorni hanno espresso plasticamente la centralità degli elementi simbolici legati al ruolo di Gerusalemme nelle tre religioni monoteiste. Le rivendicazioni, gli slogan e gli scontri attorno alla Spianata delle moschee (dove si trovano la moschea di al-Aqsa e la Cupola della roccia) e al Muro del pianto non sono soltanto strumentali, anche se possono sembrarlo a chi ha uno sguardo esterno. Il conflitto sul controllo e l’accesso ai luoghi “santi” ha una dimensione simbolica che non può essere compresa, affrontata e men che meno risolta attraverso progetti o proposte negoziali che si fermino solo alle questioni (pur fondamentali) dello sviluppo economico o del controllo delle infrastrutture.

In terzo luogo, quanto accaduto in questi giorni va letto nel quadro delle contese politiche interne a ciascuna delle parti in causa. Sul versante israeliano, Netanyahu e i suoi alleati hanno cercato in ogni modo di prevenire la formazione di una maggioranza parlamentare alternativa, che avrebbe dovuto comunque godere dell’appoggio esterno dei due partiti “arabi” che sono l’ago della bilancia nel parlamento israeliano, nel momento in cui si deve formare il nuovo governo ed eleggere un nuovo presidente dello stato. Per fare questo, come ha scritto Louis Fishman sul quotidiano Haaretz, Netanyahu non ha esitato a giocare la carta delle contrapposizioni etniche tra ebrei e palestinesi, anche al prezzo di accendere violenti scontri all’interno del territorio di Israele, come si è visto con le violenze nelle città di Lod, Giaffa, Haifa e Acri.

Le (mancate) elezioni palestinesi

Sul versante palestinese, l’embrione di stato noto come “Autorità palestinese” aveva previsto per il prossimo 22 maggio le elezioni legislative, dopo ben quindici anni di rimandi e annullamenti che hanno esteso indefinitamente la dirigenza di Abbas e di una ristretta cerchia che risale ancora ai tempi di Arafat. Queste elezioni, dopo le prime e uniche svolte nel gennaio del 2006, erano state viste come una possibilità di riunificare il campo palestinese dopo la separazione avvenuta nel 2007 tra Fatah e Hamas, che ha portato alla nascita di due distinte strutture di potere in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Le elezioni sono state posposte “sine die” il 29 aprile scorso, adducendo come motivazione le difficoltà di far partecipare al voto gli abitanti palestinesi di Gerusalemme est.

Con la ripresa dei razzi sparati contro diverse città israeliane, Hamas ha cercato di riprendere per sé la prima linea dello scontro con le forze armate israeliane e di mettere il cappello su manifestazioni di protesta che erano iniziate al di fuori della sua roccaforte di Gaza, per motivazioni e obiettivi che non sono quelli del movimento radicale islamico.

Da una parte e dall’altra, le vicende vengono così incanalate nella dicotomia dello scontro “tra Israele e Hamas”, perdendo pezzi importanti dei fattori di conflitto, e perlopiù oscurando una pluralità di voci critiche che, su un versante e sull’altro, contestano le politiche di occupazione.

Sullo sfondo, molto sullo sfondo, si staglia il silenzio assordante dei governi arabi, che alla retorica (perlopiù strumentale e inconcludente) dei decenni passati sembrano aver sostituito la logica degli accordi commerciali e militari con Israele, e l’assoluta irrilevanza dei governi europei.

*Docente di storia della Turchia e del vicino Oriente all’Università degli Studi di Pavia