«Malumore e gruppetti nello spogliatoio»: così il Cagliari è uscito dalla crisi. Semplici ha restituito compattezza al gruppo

«Se leggi la rosa di questo Cagliari non ti aspetti di trovarlo in quella zona di classifica», ha spiegato ieri Leonardo Semplici nell’intervista rilasciata a Sky Sport.

Il tecnico del Cagliari ha raccontato della situazione preoccupante che si viveva nello spogliatoio a un certo punto della stagione e della discussione risolutiva avuta con i giocatori: «Ho messo davanti agli occhi dei calciatori cose che facevano finta di non guardare. Nei 95 minuti non eravamo squadra, come lo siamo stato nelle ultime partite. Nello spogliatoio si era creato qualche gruppo, c’era del malcontento. Non ci si diceva le cose in faccia. Bisognava farla finita di dare la colpa sempre agli altri. Bisognava prendersi, a partire da me, le responsabilità».

