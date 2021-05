I tifosi potranno assistere a eventi e competizioni sportive all’aperto a partire dall’1 giugno: svolta per lo sport in Italia

I tifosi potranno assistere a eventi e competizioni sportive all’aperto a partire dall’1 giugno. È questa l’indiscrezione lanciata da Sky Sport, riportando fonti interne a Palazzo Chigi. Per quanto riguarda le manifestazioni al chiuso sarà necessario aspettare fino all’1 luglio.

La capienza verrà limitata al 25% dei posti disponibili nei vari impianti, ma non dovrà essere superiore a mille persone per gli eventi all’aperto e a 500 persone per quelli al chiuso.

