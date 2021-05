Delle 20 milioni di dosi di vaccini anticovid in arrivo a giugno in Italia, 1,5 milioni sono riservati alla Puglia: lo ha annunciato oggi il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, durante l’audizione in III commissione sanità convocata per fare il punto sulla campagna vaccinale e il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

Oltre la metà, circa 800mila dosi, saranno consegnate dalla Pfizer, e con queste “potranno essere incentivate le consegne ai medici di base”, ha aggiunto Montanaro.

L’articolo Vaccini, a giugno in Puglia arriveranno 1,5 milioni di dosi: 800mila saranno Pfizer proviene da Telebari.