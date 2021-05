A Bergamo, in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e la transfobia, è stata inaugurata la prima panchina arcobaleno.

Si trova in Piazza Matteotti, nei pressi del Monumento del Partigiano, ed è stata colorata da alcuni componenti del Tavolo contro l’omolesbobitransfobia del Comune. Una cerimonia molto sentita e che ha richiamato non solo autorità locali ed esponenti di associazioni LGBTQ+ bergamasche, ma anche numerosi cittadini, specialmente giovani, desiderosi di assistere all’inaugurazione e di farsi un selfie sulla panchina arcobaleno.

“Si tratta di un momento significativo nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra questa giornata dal 2005. In particolare quest’anno in cui in Parlamento si sta discutendo una legge importante, il decreto Zan, contro ogni forma di intolleranza e offesa”, ha dichiarato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Ricordando le parole del Presidente Mattarella in occasione del 17 maggio “le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale costituiscono una violazione del principio di eguaglianza e ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana che trovano, invece, specifica tutela nella nostra Costituzione e nell’ordinamento internazionale.”

In un pomeriggio soleggiato quattro sono stati i nastri tagliati attorno alla panchina che, simbolicamente, rappresentano l’ omolesbobitransfobia, l’odio, la violenza e le discriminazioni. Con l’augurio che la panchina venga tutelata e salvaguardata da gesti vandalici.

“Questa panchina è un simbolo importante che dimostra l’impegno dell’amministrazione e di tutta la città di contrastare ogni fonte di discriminazione e intolleranza. Lavoriamo quotidianamente per promuovere il rispetto e le diversità: una ricchezza per tutta la società”, ha dichiarato Marzia Marchesi, assessora alle pari opportunità.